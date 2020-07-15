على 3 مراحل.. مواعيد التقدم لاختبارات كلية الشرطة

أكد اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة، أنه فيما يتعلق بمواعيد تقديم طلبات الالتحاق، بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام السابق 2019، تبدأ اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 20 يوليو 2020 حتى يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2020 ولمدة 11 يوما من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

وأضاف أنه بالنسبة للحاصلين على الثانوية وما يعادلها والثانوية الأزهرية، تبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2020 حتى يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020 ولمدة 16 يوما من خلال شبكة الإنترنت. وبالنسبة للحاصلين على الشهادة الثانوية من الخارج والدبلومات الأجنبية، فتبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020 حتى يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020 وذلك من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة.

وبالنسبة للحاصلين على المؤهلات الجامعية، فتبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020 وحتى يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2020.