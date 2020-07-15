أنسا الإيطالية: مصر قادرة على التدخل في ليبيا لحماية أمنها القومي

سلطت وكالة أنسا الإيطالية الضوء على بيان البرلمان الليبي، الذي يدعو فيه القوات المسلحة المصرية للتدخل العسكري في ليبيا في حالة الخطر، لحماية الأمن القومي لمصر وليبيا، مؤكدة أنّ مصر قادرة على ذلك.

وأشارت الوكالة إلى أنّ البرلمان الليبي، الممثل الشرعي الوحيد الذي انتخبه الشعب الليبي وممثل إرادته الحرة، يرحب بالخطاب الذي ألقاه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمام ممثلي القبائل الليبية.

وأفادت وكالة نوفا الإيطالية، بأنّ وفدًا من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية يزور اليوم، القاهرة، لإعلان تأييد القبائل للدعوة التي أطلقها مجلس النواب الليبي المنتخب للقوات المسلحة المصرية للتدخل عسكريا في البلاد لحفظ الأمن القومي، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

ومن جهة، تلقت تركيا رسائل تحذيرية شديدة اللهجة تتعلق بنشاطاتها المزعزعة لاستقرار ليبيا، ودعا مجلس النواب الليبي، مساء الاثنين، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري.

وفي غضون ذلك، طالب الاتحاد الأوروبي، أنقرة بالتوقف عن التدخل في ليبيا، واحترام التزامها بحظر توريد السلاح المفروض على ليبيا من الأمم المتحدة.