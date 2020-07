يعرض على نتفلكس أول أغسطس.. تفاصيل فيلم Basic Instinct

تعرض منصة نتفلكس فيلم Basic Instinct يوم 1 أغسطس، ضمن مجموعة أفلام أخرى لكبار النجوم.

وBasic Instinct من بطولة مايكل دوجلاس وشارون ستون ومن إخراج بول فيرهوفن وتأليف Joe Eszterhas.

وBasic Instinct عرض لأول مرة 20 مارس 1992، وتقييمه على موقع IMDB للسينما 7 من 10.

وكانت تكلفة إنتاج فيلم Basic Instinct 49 مليون دولار، وتخطت أرباحه الـ 352 مليون دولار، وترشح لجائزتي أوسكار وهي أفضل مونتاج وأفضل موسيقي لكنه لم يحصد أي منها.. وترشح الفيلم أيضا لجائزتي جولدن جلوب.

وبطل الفيلم مايكل دوجلاس ولد 25 سبتمبر 1944، في ولاية نيوجيرسي، وهو أبن الممثل الراحل كيرك دوجلاس.

ومثل مايكل دوجلاس في أكثر من 60 عملا بحسب موقع IMDB، أولها فيلم Cast a Giant Shadow عام 1966.. وفي عام 2019 شارك في عدد من المسلسلات منها Green Eggs and Ham، وThe Kominsky Method، بالإضافة إلى فيلم Avengers: Endgame.

ويصور مايكل دوجلاس حاليا دوره في مسلسل What If.

وشارك مايكل دوجلاس خلال مسيرته الفنية في إنتاج 27 عملا.. من بينها أفلام مميزة منها One Flew Over the Cuckoo's Nest من بطولة جاك نيكلسون، وكمنج منفذ في فيلم Face/Off عام 1997 من بطولة جون ترافولتا ونيكولاس كيدج.

وحصد مايكل دوجلاس جائزة أوسكار مرتين، الأولي كمنتج عن فيلم One Flew Over the Cuckoo's Nest والثانية كممثل في فئة أفضل ممثل دور رئيسي عن دوره في Wall Street.

وترشح مايكل دوجلاس لجائزة جولدن جلوب، حصدها 4 مرات.. وفي عام 2004، قدمت له رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود جائزة Cecil B. DeMille وهي جائزة جولدن جلوب الفخرية نظرا لمساهماته البارزة في عالم الترفيه.. كما ترشح مايكل دوجلاس لجائزة بافتا مرتين.