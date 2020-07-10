2020 في حياة توم هانكس.. ترشيح أوسكار وإصابة بكورونا.. وفيلم جديد

أحداث مختلفة مرت هذا العام على الممثل الحاصل على جائزتي أوسكار، توم هانكس، فقد كانت بداية 2020 سعيدة على الفنان الأمريكي بترشحه لجوائز جولدن جلوب، أوسكار وبافتا، في فئة أفضل ممثل دور مساعد، وفي مارس، قلق جمهوره عليه بعد إصابته بكورونا هو وزوجته ريتا ويلسون، واليوم يطل على محبيه بفيلمه الجديد Greyhound، بعد فترة طويلة من الحزن والمرض.

يناير 2020

توم هانكس وجائزة جولدن جلوب الفخرية

بداية عام 2020 كانت سعيدة على توم هانكس بعدما قدمت له رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود جائزة Cecil B. DeMille وهي جائزة جولدن جلوب الفخرية نظرا لمساهماته البارزة في عالم الترفيه.

وفي نفس الدورة من جوائز جولدن جلوب، ترشح هانكس لجائزة أفضل ممثل دور مساعد عن دوره في فيلم A Beautiful Day in the Neighborhood.

فبراير 2020

توم هانكس والترشح لأوسكار وبافتا

ترشح توم هانكس لجائزة أوسكار في الدورة رقم 92، لسادس مرة في حياته، في فئة أفضل ممثل دور مساعد عن دوره في فيلم A Beautiful Day in the Neighborhood.

ونافس "هانكس" في نفس الفئة، مجموعة من كبار نجوم هوليود، وهم براد بيت عن دوره في "ذات مرة في هوليود"، وآل باتشينو عن دوره في فيلم الرجل الأيرلندي، وجوي بيشي عن "الرجل الأيرلندي"، وأنتونى هوبكنز عن فيلم الباباوان.. وحصدها براد بيت.. كما أن هانكس كان أحد مقدمي جوائز الحفل.

وفي فبراير أيضا قبل حفل أوسكار، ترشح توم هانكس عن دوره في نفس الفيلم لجائزة بافتا، ولكن حصدها براد بيت أيضا.

مارس 2020

إصابة هانكس وزوجته ريتا ويلسون بكورونا

أعلن توم هانكس إصابته وزوجته ريتا بفيروس كورونا، في أثناء وجودهما في أستراليا، عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك، قائلا: "شعرنا بالتعب قليلاً، وكان لدينا نزلات برد، وبعض آلام بالجسد. وكان لدى ريتا بعض القشعريرة، وبعد الكشف تأكد إصابتنا بفيروس كورونا"، موجها رسالة لجمهوره بعدها: "اعتنوا بأنفسكم".. وهو ما سبب قلق محبيه عليه في العالم كله.

وفي آخر مارس، عاد "هانكس" برفقة زوجته ريتا ويلسون إلى الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى عقب شفائهما من فيروس كورونا.

أبريل 2020

Saturday Night Live

لأول مرة في تاريخ البرنامج، ظهر توم هانكس في حلقة من برنامج "Saturday Night Live" من المنزل، ، وكان أول ظهور تلفزيوني له منذ شفاءه من فيروس كورونا.

يوليو 2020

فيلم جديد لهانكس

يعرض اليوم أحدث أفلام الممثل توم هانكس "Greyhound"، وذلك عبر منصة Apple TV

ويلعب "هانكس" في الفيلم، دور قبطان في البحرية الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية.

Greyhound"، من إخراج آرون شنايدر، وكتب السيناريو له بطله توم هانكس، والمأخوذ عن رواية لـ "C.S. Forester".

وخلال حديث "هانكس" عن الفيلم، عبر عن إحباطه بسبب استمرار الارتفاع في أعداد الحالات المصابة بكورونا في أمريكا، موجها رسالة لجمهوره: "هناك ثلاثة أشياء يمكننا فعلها من أجل الغد وهي ارتداء الكمامة، والحرص على ترك المسافات بيننا، وغسل أيدينا".