يحيى: 12.9% زيادة في عدد براءات الاختراع الممنوحة للمصريين خلال 2019

قالت الدكتورة منى يحيى رئيس الإدارة المركزية لمكتب براءات الاختراع، إن تلقي مكتب براءات الاختراع 2183 طلبا خلال عام 2019 للحصول على براءة الاختراع منهم 1027 للمصريين أي بنسبة 47% هو مؤشر على أن الابتكار في مصر زاد بنسبة كبيرة عما سبق.

وأضافت يحيى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن إحصائيات السنوات السابقة نجد أن عام 2018 وما قبلها كان عدد المصريين أقل حوالي من 500 إلى 900 طلب مقدم للحصول على براءات اختراع، وزيادة العدد يعني أن المصريين أصبح لديهم وعي لتقديم طلبات براءة الاختراع، وهو ما يزود موقع مصر في مؤشر الابتكار العالمي.

وتابعت، أن موقع مصر في مؤشر الابتكار العالمي في العام الماضي كان 105 والآن وصلنا إلى رقم 92 وهذا يعني أنه أصبح لدينا ابتكار جديد، مشيرة إلى أن كل الطلبات التي قدمت للمكتب 2183 منها 1027 طلبا مصريا وهي نسبة واعدة أي 47% مصريين، وفي مكاتب براءات الاختراع على مستوى العالم نسبة الأجانب بالنسبة للمقيمين في البلد تكون حوالي 75% للأجانب و25% للمقيمين في كل دول العالم.

وأكدت، أن أكاديمية البحث العلمي تركز على المساعدة على الابتكار لرفع كمية الطلبات التي تقدم للمكتب وتكون لها جودة عالية، وأن معظم هذه الطلبات مقدمة من مراكز بحثية وجامعات فهي براءات ذات قيمة، فضلا عن أن 12.9% زيادة في عدد براءات الاختراع الممنوحة للمصريين خلال 2019.