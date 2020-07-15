إيبارشيات تقرر استمرار غلق الكنائس وتعليق القداسات حتى 3 أغسطس

قررت عدد من إيبارشيات الكرازة المرقسية، استمرار غلق الكنائس وتعليق الصلوات بها حتى الثالث من أغسطس المقبل، في ظل استمرار منحنى التصاعد لإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد.

ومن بين تلك الإيبارشيات كل من: "إيبارشية المنيا وأبو قرقاص، إيبارشية بني سويف، إيبارشية نجع حمادي، إيبارشية ملوي وأنصنا، إيبارشية سمالوط"، ومن المقرر أن تعاد الصلوات بكل إيبارشيات الكرازة المرقسية تدريجيا بشرط حضور 25 شخصا اعتبارا من 3 أغسطس، ومع اتخاذ كل الاشتراطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقرار الإيبارشيات جاء عقب قرار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، استمرار غلق كنائس القاهرة والإسكندرية وتأجيل عودة القداسات إلى 3 أغسطس المقبل، للسبب ذاته.

وقالت سكرتارية المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن كنائس القاهرة والإسكندرية هما "إيبارشية البابا" ومن المقرر بعد تلك الفترة بدء الفتح التدريجي لخدمة القداسات بهما عقب تعليقها منذ 21 مارس الماضي في ظل مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأضافت سكرتارية المجمع، في بيان لها، إن تقرر أيضا استمرار العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ 27 يونيو الماضي، والقاضي بتفويض الأساقفة في فتح أو استمرار غلق الكنائس في ضوء المعطيات الصحية حول الوباء بكل إيبارشية.