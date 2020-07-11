الكنيسة تواصل إصدار "الكرازة" إلكترونيا بسبب استمرار إجراءات "كورونا"

واصلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إصدار أعداد مجلة الكرازة الناطقة بلسانها، في نسخة إلكترونية (soft copy) في صيغة (pdf) بدون النسخة الورقية نظرًا لاستمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحمل غلاف العدد الجديد، أيقونة قبطية للقديسين بطرس وبولس الرسولين مع جزء من قسمة صوم الرسول إذ تحتفل الكنيسة بعيد استشهادهم (عيد الرسل) غدا الأحد.

وجاءت افتتاحية العدد للبابا تواضروس الثاني تحت عنوان "أمومة الكنيسة 2" حيث استكمل حديثه حول المعاني الروحية لوضعية ومكانة الكنيسة بالنسبة للإنسان القبطي عبر أمومتها الحاضرة في حياتنا دائمًا وذلك من خلال أسرارها السبعة المقدسة.

ولفت البابا إلى أن وصايا احترام وإكرام الوالدين ليست متعلقة فقط بالأمومة والأبوة الجسدية ولكنها وثيقة الصلة بالأمومة الروحية أي أمومة الكنيسة وبالأبوة الروحية أي آباء الكنيسة.

وفي ختام مقاله أكد البابا أن الكنيسة وأمومتها المتدفقة نحو الكل دون تفرقة أو تمييز تحتمل وتصبر وتتأنى من أجل كل شارد حتى يستيقظ من غواية الشيطان له.

أما عن المقالات فكتب الأنبا باخوميوس مستكملاً مناقشته السابقة عن "خدمة بطرس الرسول 2" في مقال حمل ذات العنوان.

وحول تباين طريقي الحياة والموت جاء مقال الأنبا بنيامين بعنوان "الطريق بين الواسع والضيق".

من جهة أخرى تأمل الأنبا متاؤس في المعاني الروحية والطقسية "لصلاة كيرياليصون" لتكون في نفس الوقت عنوانًا لمقاله.

وفي سياق منفصل استعرض الأنبا موسى مقومات الانتماء التي نحتاجها نحو الوطن، الكنيسة والأسرة في مقاله بعنوان "كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم".

"خوفًا لنفسك" تحت هذا العنوان تناول الأنبا يوسف أنواع الخوف وخطورته وكيفية التخلص منه.

بينما قدم الأنبا رافائيل من خلال آيات الكتاب المقدس شرحًا وافيًا عن إيماننا بالمجيء الثاني وحياة الدهر الآتي في مقاله بعنوان "حقيقة المجيء الثاني".

وواصل الأنبا مارتيروس تأملاته في أيقونة البانطوكراتور في مقاله الذي حمل تساؤل "ماذا حول البانطوكراتور؟".

أما الأنبا بيتر فتحدث عن فاعلية وقوة الروح القدس من خلال رحلة حياة القديس بطرس الرسول في مقاله تحت عنوان "سمعان بن يونا أم بطرس الرسول؟".

يذكر أن مجلة الكرازة، مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.