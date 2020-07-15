صور.. توزيع عربات القطارات الروسية على المحطات يغطيها علم مصر

وزعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عربات أول 3 قطارات روسية على محطات القاهرة والإسكندرية مغطاة بأعلام مصر والوروود وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي والفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، وذلك استعدادًا لتشغيلها على الخطوط الرئيسية.

وبوصولها، تصبح أول قطارات روسية تنضم لأسطول قطارات الهيئة لتعمل ضمن أسطولها المكون من قطارات أسبانية وفرنسية ورومانية وألمانية ومصرية، وذلك ضمن تعاقد الهيئة مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد للهيئة 1300 عربة مكيفة وعادية.

بدوره، أكّد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أنَّ الهيئة ستقدم خدمة مميزة خلال الشهور القليلة المقبلة لمحدودي الدخل والبسطاء، تتمثل في تخصيص نحو 500 عربة قطار مكيفة درجة ثالثة يوميًا، وذلك ضمن أكبر صفقة عربات قطارات في التاريخ، والبالغ عددها نحو 1300 عربة، مشيرًا إلى أنَّ هناك تكليف واضح من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة زيادة العربات العادية المكيفة التي يستقلها بسطاء المواطنين.

وأضاف "رسلان" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنَّ هيئة السكة الحديد لم تتخذ أي قرارات في الوقت الحالي بخصوص زيادة أسعار تذاكر القطارات سواء المكيفة درجة أولى وثانية، والـVIB درجة أولى وثانية، والقطارات المميزة والمطورة، موضحًا أنَّ الهدف الأول تحديث البنية الأساسية لمنظومة السكة الحديد، بعد إهمال تطويرها على مدار الـ45 عامًا الماضية.

وأوضح "رسلان"، أنَّه تمّ استلام نحو 32 عربة قطار روسية جديدة ضمن صفقة الـ1300 عربة، مشيراً إلى أنَّه سيتمّ توريد باقي الصفقة على دفعات شهرية بواقع 35 عربة، فهذه العربات تشمل 800 عربة مكيفة بينها 180 عربة درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة مكيفة، وهي خدمة جديدة يتمّ تقديمها للركاب محدودي الدخل لأول مرة في تاريخ السكة الحديد، وشبيهة بالعربات المميزة العادية لكنها مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، مؤكّداً أنَّ تكلفة الصفقة 16 مليارًا و16 مليونًا و50 ألف يورو.