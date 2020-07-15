عاجل.. ترامب يزف بشرى بشأن لقاح كورونا

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن هناك أخبارا جيدة حول لقاح لفيروس كورونا، في تغريدة له على موقع "تويتر"، وفقا لما أفادت به قناة "العربية" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وسجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث بلغ 67.4 ألف حالة إصابة، إضافة إلى وفاة 900 شخص، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب آخر الأرقام والبيانات لجامعة "جونز هوبكنز"، ارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة، منذ بدء تفشي الفيروس إلى أكثر من 578 ألفا، فيما بلغت حصيلة الإصابات 3 ملايين و431 ألف إصابة وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي فيروس كورونا.

ورغم هذه الأرقام المرتفعة يرى خبراء الأوبئة أنها لا تعكس حقيقة حجم تفشي الوباء، وأن الأرقام الحقيقية أكثر من ذلك، نظرا للصعوبات التي تعترض عمليات الخضوع للفحوص المخبرية.

وسجلت الولايات المتحدة، خلال الأسابيع الأخيرة، زيادة مقلقة في عدد الإصابات الجديدة، خاصة في جنوب البلاد وغربها.