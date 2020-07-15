"حقل البيتزا".. رواية جديدة لأسامة الحداد

تصدر قريبًا رواية "حقل البيتزا" عن دار خطوط للنشر والتوزيع والترجمة بالأردن، للشاعر المصري أسامة الحداد، والتي تتناول رصد المتغيرات الاجتماعية والسياسية من خلال أشخاص يعيشون داخل ماضيهم وهزائمهم ويبحثون عن مخرج بلا جدوى، ومن خلال هذه الشخصيات المتنوعة بأخطائها وماضيها تنكشف عبثية الحياة ودورانها في حلقة مفرغة.

وأسامة الحداد شاعر مصري، صدرت له تسع مجموعات شعرية، منها: شرور عادية 2008 - دار ملامح، أن تكون شبحا 2010 - دار إيزيس، ألعاب صغيرة 2013 – الهيئة العامة لقصور الثقافة، العشوائي 2016، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ميدان طلعت حرب 2016- دار بتانة، ومتاح للمشاهدة 2017 عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.