اتحاد الكرة يكشف حقيقة رفض محمد صلاح تكريمه للفوز بالدوري الإنجليزي

تحدث مصدر باتحاد الكرة عن تكريم الجبلاية لنجم المنتخب المحترف بصفوف ليفربول محمد صلاح، بعد فوزه مع ناديه بالدورى الإنجليزى قائلا: "صلاح لم يرفض التكريم ولم يتجاهل الرد على اتصالاتنا مثلما يردد البعض".

وأضاف المصدر في تصريحات ل"الوطن سبورت": "محمد صلاح لاعب كبير وشرف وفخر لنا جميعا وننتظر تحديد مواعيد الارتباطات بالنسبة للأندية والمنتخبات لتحديد موعد التكريم، خاصة أن منافسات الدورى الإنجليزى مازالت مستمرة، وبمجرد تحديد صلاح، موعد لعودته إلى القاهرة سيتم تحديد موعد الاحتفالية".

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