نائب برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن العجز في الأسمدة بالصعيد

تقدم راشد أبو العيون عضو مجلس النواب عن دائرة القوصية بمحافظة أسيوط، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة، بشأن العجز في الأسمدة بمحافظات الصعيد، خاصة محافظة أسيوط ومركز القوصية.

وكشف "أبوالعيون" في طلب الإحاطة، عن عدم وصول شاحنات الأسمدة للمخازن حتى الآن، لافتًا إلى أن القطاع الخاص صرف 75% من الكمية، مما يسبب خللًا مع الفلاح البسيط وهو المتضرر الوحيد من ذلك.

وأكد النائب البرلماني أن المحاصيل الصيفية تحتاج إلى الأسمدة خاصة في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الجمعيات الزراعية سحبت من الرصيد المتبقي للأسمدة.