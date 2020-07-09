قبل عيد الاضحى.. خطوات الحصول على قرض البتلو من وزارة الزراعة

وافقت مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تمويل جديد لمشروع البتلو بواقع 306 ملايين جنيه، على أن يستفيد من القرض 1525 من صغار المربين والمزارعين من أجل شراء وتغذية 20984 رأس ماشية محلية ومستورد، وهي السلالات المحسنة وراثيا وسريعة النمو.

يأتي ذلك المشروع ضمن المشروع القومي لتسمينهم وإحياء البتلو، وتستعرض "الوطن" في نقاط كيفية الاستفاده من قرض مشروع البتلو، حيث يتطلب الحصول على القرض توافر الآتي:

- قدم طلب لقطاع الإنتاج الحيواني بالمركز أو مديرية الزراعة بمحافظتك.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لطالب التمويل، والضامن.

- صورة المؤهل الدراسي ويستوجب الأصل من أجل الاطلاع عليها.. وللآميين عليهم الحصول على شهادة محو الأمية.

- تقديم فيش وتشبية موجه لمديرية الزراعة بالمحافظة.

- يجب توفير مكان ملائم لتربية المواشي إذا كانت أقل من 20 رأسا ومزرعة مرخصة إذا كانت أكثر من 20.

- يقوم البنك الزراعي بالاستعلام عن مقدم الطلب وأخد الضمانات اللازمة قبل الحصول على القرض.

- يشترط بعض شراء الماشية أن يجرى ترقيمها وتسجيلها والتأمين عليها لدى صندوق التأمين على الماشية، ضد خطر النفوق والذبح الاضطراري والسرقة والحريق.

- التأمين ضد خيانة الأمانة بالنسبة للجمعيات والشركات لصالح البنك الزراعي على نفقة العميل.