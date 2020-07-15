"الموجة الثانية تضرب بقوة".. إسرائيل تتجه نحو الإغلاق بسبب كورونا

يبدو أنّ إسرائيل تتجه نحو الإغلاق من جديد بعد أن هاجمتها الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد بقوة، وقال وزير صحة الاحتلال الإسرائيلي يولي أدلشتاين، يبدو أنّه لا مفر من إعلان إغلاق شامل في البلاد في أعقاب تفشي الوباء.

ووفقًا لما ذكره موقع "آي 24" الإسرائيلي، أضاف الوزير في حديث إذاعي صباح اليوم، أنّه لا يوجد شيء آخر يمكن فعله لتسطيح المنحنى الوبائي، إلا إذا حدثت معجزة وتغير الوضع، مؤكدًا أنّه يجب الانتظار بضعة أيام لنرى إذا تحسن الوضع بعد القيود الجديدة أم لا.

وحذر نائب وزير صحة الاحتلال الإسرائيلي، يوؤاف كيش، من احتمال فرض الطوق مجددًا إذا استمر ارتفاع عدد الإصابات اليومي بالوباء خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحًا في حديث إذاعي أنّه إذا بلغ عدد المرضى الذين توصف حالتهم بالخطيرة 400 فلا بد من اتخاذ خطوات أشد صرامة.

وأعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم، تشخيص إصابة كورونا لدى شخص شارك مساء السبت الماضي في المظاهرة بميدان رابين في تل أبيب، حيث احتج نحو 10 آلاف من العاملين المستقلين على الأضرار الاقتصادية التي ألحقتها بهم أزمة كورونا مطالبين الحكومة ببلورة خطة لدعمهم.

نتنياهو يلمح للإغلاق: سيتعين علينا اتخاذ القرارات الصحيحة

كما حذّر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، من تدهور الظروف وارتفاع معدل الوفيات جراء تفشي الفيروس وتوالي معدل الاصابات اليومية، وتابع: "للحفاظ على هذا الوضع يجب أن نستمر الآن في اتخاذ القرارات الصحيحة، وإلا فإننا قد نتحول إلى مزيد من الاصابات والوفيات". من أجل الاستمرار في القتال معا ضد الانتشار المتزايد للفيروس".

وأعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم، تسجيل 1561 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 4 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 375 شخصًا.

"شاباك" يطالب 70 ألف إسرائيلي بالدخول إلى الحجر الصحي

وتلقى نحو 70 ألف إسرائيلي رسائل من جهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك" طلبت منهم الدخول إلى الحجر الصحي، من جراء عملياته لرصد المصابين بفيروس كورونا والمخالطين معهم خلال الأسبوع الأول لانطلاق هذه العمليات، وفقًا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

وجاء في معطيات عرضتها وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي في جلسة للجنة الخارجية والأمن البرلمانية، أنّه سُمح لـ12700 منهم بالخروج من الحجر الصحي خلال المكالمة الهاتفية الأولى لهم بالمركز الخاص الذي أقيم حيث طعنوا على الرسالة، وأتيح لنحو 700 الخروج من الحجر الصحي بعد فحص معمق أجراه الشاباك عن الأمر.

يذكر أنّ إسرائيل شهدت أمس تظاهرات حاشدة، ضد نتنياهو بسبب ملفات فساد قُدمت ضده، ورفع المتظاهرون الأعلام السوداء وطالبوا برحيله أمام منزله، بسبب لوائح الاتهام التي قدمت ضده وما يعتبرونه فشله في التعامل مع أزمة كورونا، ما أدى إلى وجود أوضاعٍ اقتصادية سيئة.