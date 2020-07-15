الإسكان تطرح 3400 أرض مقابر بالقاهرة الجديدة.. تعرف على الشروط

أعلنت وزارة الإسكان، طرح 3401 قطعة أرض مقابر، لتشمل 2649 قطعة أرض مقابر للمسلمين، و752 قطعة أرض مقابر للمسيحيين بمدينة القاهرة الجديدة، مضيفاً أنه سيجري إتاحة قطع الأراضي لقاطني مدن القاهرة الجديدة، والعبور، والشروق.

وخلال الأسطر التالية نوضح أهم خطوات الحجز والشروط، وفقا لبيان هيئة المجتمعات العمرانية:

- التخصيص بنظام حق الانتفاع، يتقدم الراغبون في الحجز لشراء كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز مدينة القاهرة الجديدة نظير سداد 200 جنية ثمن الكراسة، يتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقاً للوارد بكراسة شروط الطرح خلال الفترة من 9/8/2020 وحتى 24/9/2020 بمقر جهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية.

وبالنسبة لأسلوب السداد: - يجري سداد 10 آلاف جنيه دفعة حجز وذلك مع تقديم استمارة الحجز، على أن يجري سداد باقي قيمة المقبرة عند الاستلام.

- يشترط في المتقدم لحجز المقبرة، أن يكون شخصاً طبيعيا، (مواطن مصري الجنسية) وليس شخصاً معنويا (شركة - مؤسسة)، وأن يكون من قاطني إحدى مدن (القاهرة الجديدة - العبور - الشروق)، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى - أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر)، وطبقا لما يرد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة، على أن يجري تخصيص المقبرة بالقرعة العلنية اليدوية لمن انطبقت عليهم الشروط، وسيجري الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.