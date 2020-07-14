"الإسكان" تبني 250 ألف شقة لأهالي المناطق غير الآمنة في 6 سنوات

أعلنت وزارة الإسكان تشييدها ما يقرب من 250 ألف وحدة سكنية لأهالى المناطق العشوائية فى 6 سنوات فى 357 منطقة، بدأت فى 2014 حتى يونيو 2020.

وقال عاصم الجزار وزير الإسكان، إنه تم تطوير 296 منطقة بها 175897 وحدة، فى 222 منطقة تم تنفيذها بها 143261 وحدة، و74 منطقة تم الانتهاء من إجراءاتها بها 32636، وجارٍ تنفيذ أعمال التطوير لـ54 منطقة بها 65487 وحدة، وجارٍ التنسيق لبدء أعمال تطوير 7 مناطق بها 1521 وحدة، موضحاً أن إجمالي تكلفة تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة 61 مليار جنيه إجمالي سعر الأراضى 23 مليار جنيه - إجمالى تكلفة المشروعات 38 مليار جنيه.

وتناول وزير الإسكان، نسبة المناطق غير الآمنة بالمحافظات على مستوى الجمهورية، ونسبة ما تم تنفيذه من إجمالى خطة المحافظة، ففى محافظة القاهرة، تبلغ النسبة 29%، وتم تنفيذ 46%، وفى محافظة الإسماعيلية، تبلغ النسبة 18%، وتم تنفيذ 72%، وفى محافظة الإسكندرية، تبلغ النسبة 15%، وتم تنفيذ 55%، وفى محافظة الشرقية، تبلغ النسبة 0.2%، وتم تنفيذ 55%، وفى محافظة أسيوط، تبلغ النسبة 0.1%، وتم تنفيذ 86%، وفى محافظة مطروح تبلغ النسبة 0.1%، وتم تنفيذ 72%، مشيراً إلى أن هناك 13 محافظة خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة، وهى (الدقهلية – الغربية – البحيرة – الشرقية – المنوفية – كفر الشيخ – السويس – بورسعيد – سوهاج – قنا – الأقصر – الفيوم – شمال سيناء)، وبنهاية العام الحالى 2020، ستكون جمهورية مصر العربية خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة بالكامل.