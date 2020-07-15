إنفوجراف.. تشمل لمسة اليد والإنذارات.. تطبيق تعديلات قوانين كرة القدم بالموسم الجديد

قام مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB" بإدخال بعض التعديلات والتغييرات على قوانين كرة القدم سيتم تطبيقها في موسم 2020-21، وأقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتشمل التعديلات الجديدة، تقنين استخدام وسائل التقنية الحديثة، بالإضافة لتغيير طريقة حساب لمسة اليد، وبعض التعديلات الأخرى على المخالفات التي ترتكب أثناء ركلات الجزاء.

ويسرد "الوطن سبورت" كل أشكال التعديلات، والتي سيبدأ تطبيقها مع مباريات الموسم الجديد.

تعديلات في قانون كرة القدم بعد دخول التقنيات الحديثة

1- (شكل المرميين) يتم تصنيع القائمين والعارضة من مادة معتمدة ويكون القائمين والعارضة على شكل مربع أو مستطيل أو دائري أو بيضاوي أو مزيج من هذه الأشكال.

2- (استبدال الكرة التالفة) إذا تلفت الكرة يتم إيقاف اللعب ثم يتم استئناف اللعب بكرة جديدة مسقطة.

3- (أنظمة التتبع الالكتروني) يجب على منظم البطولة التأكد بأن التقنية المرتبطة بمعدات اللاعب غير خطيرة وتحقق أحد المعايير التالية " IMS معايير المُطابقة الدولية" أو معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم للجودة.

تعديلات على طريقة احتساب لمسة اليد في قانون كرة القدم الجديد

1- اللاعب الذي في موقف تسلل و يستلم الكرة من اللاعب المنافس الذي يقوم بلعبها متعمدا بما في ذلك لمس الكرة باليد لا يعتبر متسللا باستثناء إذا كانت تعمد إنقاذ من قِبل أي منافس.

2- لا يتم احتساب لمسة يد لو ارتطمت الكرة بالحد الأعلى من الذراع، حيث سيُعامل كالجزء السفلي من الإبط.

3- لمس الكرة باليد غير المقصود من اللاعب المهاجم أو زميله بالفريق لا يتم معاقبته إلا إذا حدثت اللمسة مباشرة قبل تسجيل الهدف أو خلقت فرصة واعدة.

تعديلات جديدة في قوانين الإنذارات بكرة القدم

1- يتم إنذار اللاعب حال عدم احترام المسافة المطلوبة عند استئناف اللعب بكرة مسقطة أو ركلة ركنية أو ركلة حرة أو رمية تماس.

2- إنذار حارس المرمى أو طرده إذا تعمد لعب الكرة مرة ثانية بيده أو ذراعه عندما لا يجب عليه فعل ذلك، قبل أن تلمس لاعبا آخر وتسبب في منع هدف أو إيقاف فرصة واعدة.

3- تنخفض عقوبة الطرد لمنح بطاقة صفراء فقط لو طبّق الحكم مبدأ إتاحة الفرصة لمخالفة منع فرصة واضحة لتسجيل هدف.

4- لن يتم إشهار البطاقة الصفراء إذا طبق الحكم مبدأ اتاحة الفرصة لمخالفة تداخل مع أو إيقاف هجمة واعدة وكانت تستحق الإنذار.

تعديلات جديدة في قانون كرة القدم على ركلات الجزاء وتم إدخال العديد من التعديلات على ركلات الجزاء، وهي كالتالي:

1- إذا ارتكب حارس المرمى مخالفة ونتيجة لذلك ضاعت الركلة سوف يتم إعادة الركلة مع توجيه تحذير للحارس في أول مرة ثم ينال إنذار لأي مخالفة لاحقة.

2- إذا ارتكب حارس المرمى مخالفة وسددها الراكل بعيدا عن المرمى أو ارتدت من العارضة أو القائم لا يتم إعادة الركلة إلا إذا أثرت مخالفة الحارس بوضوح على الراكل.

3- إذا ارتكب كل من حارس المرمى والراكل مخالفة في الوقت نفسه يتم اعتبار الركلة ضائعة ومنح الراكل إنذارا.

4- الإنذارات الممنوحة خلال المباراة لا تنتقل إلى ركلات الترجيح، لذا لو نال لاعب بطاقة صفراء ثانية خلال ركلات الترجيح لا يتم طرده لأن تلك الركلات ليست جزءا من المباراة.