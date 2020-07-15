2221 شاحنة تغادر ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سيفنتان حاويتان و12 سفينة بضائع عامة، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 12 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29583 طنًا، تشمل 15123 طن يوريا، و800 طن علف بنجر، و3300 طن رمل، و2835 طن أسمنت، و 7485 طن فوسفات.

فيما بلغت بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38130 طنًا، تشمل 3074 طن حديد، و982 طن خردة، و2983 طن سكر، و374 طن كلوريد ايثيلين، و679 طن خشب زان، و16038 طن ذرة، و14000 طن صويا.

أما إجمالى حركة الصادر من الحاويات فبلغت 576 حاوية مكافئة، تشمل فواكه وخضروات وحاصلات زراعية تم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والجزائر وأمريكا وألمانيا وتركيا وفرنسا وإنجلترا وسلوفينيا ومالطا وسنغافورة وبلجيكا وهولندا واستراليا واليونان وهونج كونج.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 371 حاوية مكافئة، مقابل 1877 حاوية ترانزيت.

ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص إلى 41662 طنًا، كما غادر 2221 شاحنة، منها 636 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 35963 من البضائع العامة.