رئيس ميناء دمياط يفتتح أولى فاعليات البرامج التدريبية ON LINE

افتتح اللواء بحري أركان حرب وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أولى فاعليات سلسلة البرامج التدريبية التي تنظمها الهيئة ON LINE بواسطة برنامج ZOOM لطلبة كلية النقل الدولي واللوجيستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع بورسعيد.

وتشمل الدورة العديد من المجالات التدريبية منها دور العلاقات العامة والإعلام في الموانئ ومخاطر بيئة العمل، وأمن المعلومات والأفراد والمنشآت والسلامة والصحة المهنية والإدارة الإلكترونية للميناء ومنظومة الشباك الواحد وإدارة العمليات ومواجهة الأزمات والموانئ الخضراء وحماية البيئة البحرية ومحطات المعالجة والمحارق ودور معدلات الشحن والتفريغ في رفع كفاءة تشغيل الميناء والدورة المستندية الآلية في الميناء ومنظومة حركة السفن والتراكي الآلي وأجهزة المراقبة الأمنية والتأمين ووسائل الاتصال والجودة في الموانئ.

جدير بالذكر أن ميناء دمياط يعد أول ميناء يقدم البرامج التدريبية للطلبة ON LINE يأتي ذلك في إطار المشاركة المجتمعية التى تقدمها هيئة ميناء دمياط لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة وتشجيعاً للطلبة وشباب الخريجين، فإن الهيئة تتيح لهم فرص التدريب في كافة التخصصات رغم الظروف الحالية التي يمر بها العالم، وحرصاً على صحة الطلاب فقد وجهوا بتقديم الدورات التدريبية بنظام التدريب عن بعد من خلال نخبه من قيادات الهيئة تقدم للمتدربين مادة علمية جيده ذات مردود تدريبي عالي ومنحهم إفادات معتمدة بالتدريب.