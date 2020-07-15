مساعدات أمريكية خارجية إضافية بـ208 ملايين دولار للتصدي لكورونا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، تخصيص بلاده مساعدات خارجية إضافية بقيمة 208 ملايين دولار، وكذلك أجهزة تنفس اصطناعي، لدعم الاستجابة العالمية لجائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال بومبيو في بيان، إن المساعدات "الإنسانية والصحية" الجديدة التي تقدمها وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو.أس.أيد" تأتي في سياق "جهود استجابتنا المستمرة لمساعدة الأشخاص الأكثر ضعفًا في العالم في التغلب على الدمار الذي ألحقه هذا الفيروس الفتاك".

وأوضح بومبيو، أن هذه المساعدات تشمل "ما يقرب من 126 مليون دولار من المساعدات المخصصة للهجرة واللاجئين، لدعم توفير المياه والصرف الصحي ولوازم النظافة ودعم سبل العيش، وتعزيز حصول اللاجئين والمجتمعات المضيفة على الحماية والخدمات الصحية والمعلومات في أكثر من 40 دولة".

وأضاف المسؤول الأمريكي، أنه تم تخصيص "أكثر من 62 مليون دولار من التمويل الصحي العالمي لدعم شراء أجهزة التنفس الاصطناعي للبلدان المحتاجة، وتمكين توصيل الماكينات والمعدات والتدريب وتدابير الدعم للدول الشريكة لنا".

وأوضح بومبيو، أن "مساعدات الكوارث الدولية" التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو.اس.ايد) ستقوم بتوفير "20 مليون دولار للمساعدة الغذائية لمعالجة الآثار الثانوية للجائحة في البلدان المتضررة".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن المساعدات الجديدة "جزء من أكثر من 12.5 مليار دولار مخصصة للاستجابة العالمية للجائحة، عبر هيئات حكومة الولايات المتحدة المختلفة، بما في ذلك تطوير اللقاحات والعلاجات وجهود التأهب والمساعدة الإنسانية".

من جانبه، أعلن حاكم ولاية أوكلاهوما الأمريكية، كيفين ستيت، اليوم، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح حاكم الولاية الأمريكية، في تصريحات، اليوم، أنه أجرى الاختبار الطبي الخاص بالفيروس، أمس الثلاثاء، مضيفاً أنه يشعر بحالة صحية جيدة مع بعض الآلام، وفقًا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأكد المسؤول الأمريكي، أنه سيقوم بعزل نفسه في منزله.

جدير بالذكر، أن عدد حالات الإصابة بكورونا المستجد داخل ولاية أوكلاهوما يتخطى 20 ألف شخص.