أكثر من 45 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة اليوم

أظهرت احصائيات، اليوم، تسجيل أكثر من 45 ألف إصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأوضحت الإحصائيات التي نشرها المركز التابع لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية المتخصص في رصد الجائحة محليا وعالميا، أن الولايات المتحدة سجلت 45283 إصابة بالإضافة إلى 242 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الجامعة، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 2839436 إصابة و129676 وفاة في الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمته بمناسبة ذكرى الاستقلال، أمس السبت: "لقد حققنا الكثير من التقدم لمواجهة جائحة كورونا وأن استراتيجيتنا تسير على ما يرام".

وأضاف ترامب:"لدينا أفضل اختبار في العالم وأنه من المحتمل أن يكون لدينا حل علاجي أو لقاح قبل نهاية العام بوقت طويل".

وشهدت نحو 37 ولاية ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بالفيروس التاجي من بينها كاليفورنيا وأريزونا وتكساس التي سجلت أعدادا قياسية في حالات العدوى الجديدة.

دراسة: كونيتيكت إحدى 4 ولايات أمريكية تتجه لاحتواء كورونا

من جانبها، كشفت دراسة حديثة أن ولاية كونيتيكت الأمريكية هي واحدة من بين 4 ولايات فقط مصنفة على أنها في طريقها لاحتواء الوباء.

وأشارت الدراسة التي أجرتها مؤسسة "كوفيد آكت ناو" الأمريكية المعنية بالوباء إلى أن حالة هذه الولاية تعد بعيدة تمامًا عن الكثير من الولايات الأمريكية التي تشهد تزايدًا مطردًا في حالات الإصابة بكورونا المستجد.

وقال الخبير بالمؤسسة كين كيلوج، إن هذا يسلط الضوء على أهمية التباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه للحد من انتشار المرض، حيث يركز مسؤولو الصحة بالولاية على هذين الأمرين كخط دفاع أول في هذه الجائحة، مؤكدا ضرورة التزام المواطنين بهذا الدور من جانبهم من أجل سلامة مدنهم وولاياتهم التي يعيشون فيها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وكانت مدينة مونرو بالولاية، قد شهدت ظهور 4 حالات إصابة جديدة منذ الأسبوع الماضي ليرتفع إجمالي الحالات بها إلى 117 حالة.

ومن المتوقع أن يكشف حاكم ولاية كونيتيكت نيد لامونت، في الأسبوع المقبل عن المزيد من المعلومات بشأن خطة الدخول في المرحلة الثالثة من إعادة فتح الاقتصاد.

وكان حاكم الولاية، أصدر تعليماته قبل أيام بأن أي شخص قادم من ولايات أخرى يتفشى فيها المرض يتم إيداعه بالحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوما منذ دخوله للولاية.