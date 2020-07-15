مصر وأوزبكستان تعقدان مباحثات حول قضايا التعاون الثنائي

قال سفير أوزبكستان بالقاهرة، أبييك عارف عثمانوف، اليوم، إن الدكتور هاني سليم مساعد وزير الخارجية بحث مع الدكتور فرقات صديقوف نائب وزير خارجية أوزبكستان عبر تقنية "فيديو كوانفرس" قضايا العلاقات المصرية – الأوزبكية في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، وكذلك القضايا الملحة الأخرى ذات الطابع الدولي.

وأوضح "عثمانوف"، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تم التأكيد خلال المباحثات علي أوجه التشابه في التقاليد بين الشعبين المصري والأوزبكي، وكذلك القيم الروحية والتاريخية والثقافية التي تعد الأساس المتين للعلاقات الثنائية.

وأضاف السفير الأوزبكي، أن الجانب المصري عبر عن اهتمامه بتعزيز التعاون المثمر بين مكتبة الإسكندرية ومكتبة علي شيرنوائي الوطنية في أوزبكستان، مشيرًا إلى الزيارة المهمة للرئيس عبدالفتاح السيسي لطشقند عام 2018 ولقاءه بالرئيس شوكت ميرضيائيف، والتي شهدت ارتقاء العلاقات الثنائية إلي مستوى نوعي جديد.

وأشار عثمانوف، إلى أن كلا الجانبين ناقشا التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مضيفًا أن أكثر من 40 وفدًا مصريًا زار أوزبكستان العام الماضي، حيث عُقدت 10 منتديات للأعمال، ولقاءات ثنائية أثمرت عن التوقيع على 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين.

وتابع سفير أوزبكستان قائلًا، إن كلا الجانبين أعربا عن رضائهما من تشكيل مجموعة الصداقة في البرلمانين المصري والأوزبكي، ما يسمح بتبادل الخبرات في مجال سن التشريعات وتحديد آفاق ومجالات التعاون الواعدة ذات منفعة متبادلة.