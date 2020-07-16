التموين: حجم التجارة الداخلية للسلع بلغ 1.5 تريليون جنيه

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة، إن حجم قيمة التجارية الداخلية للسلع في مصر بلغت حد الـ1.5 تريليون جنيه.

وأضاف "عشماوي" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" بفضائية "MBC مصر 2"، أنه وعلى مدار العامين ونصف العام الماضيين حدثت طفرة في المشروعات اللوجستية التجارية على مستوى محافظات الجمهورية، موضحا أنه قد تم تغطية ما يقرب من 40% وذلك عبر إنشاء 18 مشروعا لوجيستيا تجاريا خلال تلك الأعوام على مستوى محافظات الجمهورية بفضل التوجيهات الرئاسية.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه من قبل بتطوير التجارة في مصر بمجال الملابس والسيارات والمجوهرات، ويتم حاليا الحديث مع مجموعة من المستثمرين اللبنانين والفرنسيين والإيطاليين واليونانيين لإقامة منطقة لوجيستية تجارية في الوادي الجديد وهو الأول والأكبر بنظام حق الانتفاع، مشيرا إلى أن المطور التجاري هو المعني بالشراكة مع القطاع الحكومي لتطوير منظومة التجارة، حيث سيتم إقامة سوق جملة مع المستثمرين الفرنسيين يصل لـ50 فدانا، ومع المستثمرين اليونانيين سيكون أول استثمار حكومي قطاع خاص بالوادي الجديد.