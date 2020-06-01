ردود فعل إيجابية للحلقة الأولى من "سوق الحرير" بعد عرضها على mbc مصر

تفاعل كبير من الجمهور بعد عرض أولى حلقات مسلسل "سوق الحرير" الجزء الأول، عبر فضائية mbc مصر، وشهدت الحلقة الأولى ردود فعل إيجابية من مشاهدي القناة.

وعبر صناع العمل عن سعادتهم بردود الفعل التي حدثت مع تمنياتهم بمزيد من النجاح بين الجمهور المصري لباقي الحلقات كما حدث للمشاهد في الوطن العربي كله في رمضان.

المسلسل من إنتاج MBC studios بالتعاون مع شركة ميلسون، وينتمي العمل لنوعية الإنتاجات الضخمة، ومن تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم، بسام كوسا، وسلوم حداد، ومن مصر النجوم : عبد الرحيم حسن، نهال عنبر، ماجد الشرقاوي ومن تونس النجمة، دارين حداد.

وتدور أحداثه في خمسينات القرن الماضي بمدينة دمشق من خلال عمران ويلعبه بسام كوسا وغريب ويلعبه سلوم حداد ونتابع عمران وهو واحد من كبار تجار سوق الحرير وحياته مع زوجاته الثلاث وقصة ولديه المولودين في الوقت نفسه وأيضا علاقته بباقي تجار سوق الحرير.