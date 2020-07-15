التموين: "الهايبر" به 70 ألف سلعة والمناطق اللوجستية ركيزته

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة، إن المناطق اللوجستية تقوم بتمويل السلاسل التجارية والسوبر ماركت والهايبر، وتعتبر مصدر إمداد تلك المنافذ والسلاسل بكافة السلع المطلوبة.

وأضاف "عشماوي" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" بفضائية "MBC مصر 2"، أن الهايبر ماركت يضم مايقرب من 70 ألف سلعة، فيما يضم السوبر ماركت 25 ألفًا، بينما تحوي المحال صغيرة الحجم ما يقرب من 4 الآف سلعة، موضحًا أن المناطق اللوجستية هي الركيزة الأساسية لصناعة التجارة على مستوى العالم: "من غير مناطق لوجستية هتتأثر سلاسل الإمداد بالخلل، ومن هنا جاء الاهتمام الرئاسي بها".

وأكد أن التوجيه الرئاسي يقضي بإنشاء ما يقرب من 50 منطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، حيث أن أغلب السلع الغذائية التي يتم عرضها في شرم الشيخ يتم جلبها من قبل سوق العبور، مشيرًا إلى أن وجود مناطق لوجستية بكل محافظة سيعمل على تقليل النقل وكلفته، وكذلك الهدر من السلع المنقولة من محافظة لأخرى.