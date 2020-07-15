غلق جزئى لطريق الواحات تقاطع أحمد زويل الليلة وحتى صباح الخميس

أعلنت محافظة الجيزة عن إغلاق الإدارة العامة لمرور الجيزة بناءً على طلب من جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، طريق الواحات وتقاطعه مع طريق أحمد زويل في الإتجاهين لمدة 6 ساعات، تبدأ فى الـ 12 صباح الخميس الموافق 16-7-2020م وتنتهى فى الـ 6 صباح ذات اليوم.

وأوضحت الشركة، أن الأعمال تأتي في إطار تنفيذ أعمال الحفر الخاصة بإحلال وتجديد كابلات الكهرباء الخاصة بمحطة رفع مياه الشرب رقم 20 بطريق الواحات.

وستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بنشر اللوحات والإرشادات المرورية والمساعدات الفنية بمحيط الأعمال، لإرشاد قائدي المركبات في الإتجاهات الجديدة.