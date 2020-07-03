محافظة الجيزة تحيل المشرف على إزالة عقار بشتيل للتحقيق

قالت محافظة الجيزة إنه في ضوء ما أثير على مدار اليوم بعدد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن انهيار عقار أثناء إزالته على حفار في منطقة بشتيل بمركز أوسيم فقد اتخذت محافظة الجيزة عددا من الإجراءات حيال ما تم في ذلك الشأن.

وشملت الإجراءات أنه تم إحالة مسؤول الإشراف عن تنفيذ قرار الإزالة للعقار المكون من 4 أدوار على مساحة 350 مترا تقريباً والكائن بشارع الكباش ببشتيل إلى التحقيق وذلك للإهمال في تنفيذ قرارات الإزالة للعقار وعدم تطبيق المعايير الهندسية الصحيحة في إزالة العقار، الأمر الذي عرض حياة المشاركين في الإزالة للخطر.

ووجَّه محافظ الجيزة بإجراء الكشف الطبي الكامل على سائق الحفار للتأكد من عدم إصابته بأي مكروه عقب الإزالة، وتم بالفعل التأكد من سلامه سائق الحفار وعدم إصابته بأي مكروه.

وتؤكد محافظة الجيزة أن قطار الإزالات للعقارات المخالفة مستمر بدون توقف لردع المخالفين، وتؤكد المحافظة حرص المحافظة الكامل على سلامة المشاركين في أعمال الإزالات سواء عمال أو متابعين أو فنيين مع رفضها الكامل لأي إهمال في تنفيذ قرار الإزالة.

وتثمن محافظة الجيزة الإخلاص والتفاني في العمل الذي يطبقه الجميع على الأرض للإصرار على مواجهة مخالفات البناء مهما بلغ حجمها.