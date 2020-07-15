دفعات 2015 حتى 2019.. دورات تدريبية مكثفة لخريجي الجامعات المصرية

يُعلن معهد تكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التسجيل لعدد من الدورات التدريبية في بعض التخصصات التكنولوجية المتميزة لخريجي الجامعات المصرية وما يعادلها، دفعات عام 2015 وحتى عام 2019، في بعض المحافظات المصرية.

ويقوم المعهد بتنفيذ العملية التدريبية الآن بأسلوب التعلم المدمج التجريبي الذي يستهدف منتج حقيقي حيث تتم العملية التدريبية بنسبة 30% بأسلوب التعلم عن بعد من خلال محاضرات مُسجلة مسبقًا يقوم الدارس بمشاهدتها والتعلم منها أونلاين وقراءة الموضوعات المرتبطة بها.

ثم تأتي نسبة 20% من أسلوب التعلم التوجيهي من خلال لقاءات مع المحاضرين وجهًا لوجه (سواء بالحضور في مقرات المعهد أو من خلال وسائل Video Conference عبر الإنترنت، ونسبة 50% المتبقية هي تطبيقية سواء من خلال مهام تُطلب من خلال معامل الدورات التدريبية أو من خلال مشاريع صغيرة ينتج عنها عند تجميعها وتسليمها إلى مشروع حقيقي مشابه لمنتجات معروفة عالميًا أو محليًا تمثل تقييم لنتيجة العملية التدريبية كمشروع تخرج للمتدرب.

ويتخلل العملية التدريبية دورات تنمي مهارات التوظيف ومهارات التواصل لكي يتمكن المتدرب من تطوير مهاراته الشخصية والفنية والتقنية، وبالتالي تقوية فرصه في العمل الحر والمحلي وأيضًا العالمي، ولكي تكون الاستفادة للمتدرب بدرجة عالية من الكفاءة، يجب اختيار متدرب شغوفًا بالتعلم والقراءة والبحث، ولديه القدرة على تطوير نفسه ذاتيًا، وتقبل الأفكار والقدرة على الابداع والتواصل.

مراحل اختيار المرشحين المتقدمين للمنحة

مرحلة ما قبل التقدم

عندما يقوم المرشح بالتسجيل، يجب أن يقوم بقراءة ومعرفة توجيهات ومتطلبات التخصص المُتقدم له حيث سيُطلب منه القراءة والبحث في موضوع أو أكثر متعلق بالتخصص المراد الالتحاق به (يُحدد على حسب كل تخصص بالإعلان أو بالموقع) والذي يتم السؤال فيه خلال المقابلات الشخصية، وفي بعض التخصصات التي تتطلب خلفيات فنية معينة، سيتم تنفيذ مهمة أو أكثر لأدائها من قِبل المرشح وتسليمه قبل المقابلات الشخصية (أو على حسب ما يحدد في الموقع).

مرحلة اختبارات القبول التحريرية

يتم عمل اختبارات ذكاء (IQ)، شخصية وإمكانيات (Aptitude) ولغة إنجليزية، لبعض التخصصات قد يكون هناك اختبار فني تخصصي (قد تتم الاختبارات بمقار المعهد المتاحة أو أونلاين وسيتم إعلام المتقدمين في حينها).

مرحلة المقابلات الشخصية

بعد النجاح في المرحلة السابقة يتم عمل مقابلات فنية، وشخصية لكل متقدم لتقييم مدى خلفيته الفنية لذلك التخصص واستعداده النفسي والسلوكي ومستواه اللغوي (قد تتم المقابلات بمقار المعهد المتاحة أو أونلاين وسيتم إعلام المتقدمين في حينها).

مرحلة المقابلات النهائية

عند اجتياز المرحلة السابقة، يتم عمل مقابلات نهائية مع أحد اعضاء مجلس إدارة المعهد أو بعضهم للتعرف على فكر وطموحات المرشح للمنحة ومناقشته في أهدافه من التقدم للحصول على المنحة.

علمًا بأنّ التسجيل مستمر حتى يوم الخميس الموافق 30 يوليو الحالي، ويمكنك التقديم من خلال ملء الاستمارة من هنــــــا، والاطلاع على المزيد من المعلومات عبر الصفحة الرسمية لمعهد تكنولوجيا المعلومات على "فيسبوك" من هنـــــــــا.