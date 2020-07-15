7 تعديلات في قانون الكرة للشباب والقدامى وذوي الاحتياجات الخاصة (فيديوجراف)

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB"، إجراء عدة تعديلات على قوانين كرة القدم تمهيدا لتطبيقها من الموسم المقبل، حيث سمح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لكل الاتحادات الوطنية بعمل تعديلات في القوانين الخاصة بمباريات كرة القدم للشباب وقدامى اللاعبين وذوي الاحتياجات الخاصة والبراعم.

وأكد مجلس الاتحاد الدولي أنه لا يمكن تطبيق تلك التعديلات على المسابقات التي تضم الفريق الأول للأندية في المستوى الأعلى أو الفرق الدولية من المستوى "أ".

لن يتم تطبيق بعض التعديلات على فرق الدرجة الأولى ويسرد "الوطن سبورت" القوانين المعدلة على مستوى الشباب وقدامى اللاعبين وذوي الاحتياجات الخاصة والبراعم:

1- يسمح للاتحادات بتعديل القوانين بعيدا عن مسابقات الفريق الأول.

2- يمكن تعيين مساحة الملعب بشكل مختلف عن الأبعاد الرسمية المعتمدة من فيفا لكي تناسب البراعم وقدامى اللاعبين وذوي الاحتياجات الخاصة.

- السماح بتغيير حجم ووزن الكرة والمادة المصنوعة منها.

3- تقليص المسافة بين قائمي المرمى وارتفاع العارضة عن الأرض.

4- السماح بتغيير حجم ووزن الكرة والمادة المصنوعة منها.

5- تقليص مدة شوطي المباراة بشرط أن تكون مدة الشوطين متساويتين "30 دقيقة مثلا لكل شوط"، ومن الممكن تغيير مدة الشوطين الإضافيين بشرط أن يظلا متساويين.

6- استخدام إعادة إشراك اللاعبين المستبدلين، ويكون اللاعب "المستبدل العائد" هو اللاعب الذي شارك بالفعل في المباراة وتم استبداله ثم يعود لاحقا للمشاركة في نفس المباراة عن طريق دخوله بديلا للاعب آخر.

7- استخدام نظام الاستبعاد المؤقت (لبعض أو كل الإنذارات) البطاقات الصفراء، وهي واحدة من أكبر التعديلات التي شرحها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتم السماح بتطبيق هذا النظام، لما له من تأثير إيجابي وفوري على سلوك اللاعب المخطيء وربما على فريقه أيضا، وينص القانون على أن للحكم السلطة في إشهار البطاقات الصفراء والحمراء واستبعاد اللاعب مؤقتا إذا كانت قواعد المسابقة تسمح بالاستبعاد المؤقت.

ويمكن تطبيق هذا القانون على أي لاعب منذ لحظة دخوله إلى الملعب عند بداية المباراة وحتى نهايتها.

ويتم الاستبعاد المؤقت للاعب عندما يرتكب خطأ يستوجب الإنذار ويعاقب بالوقف الفوري من المشاركة في الجزء التالي من المباراة.

وتم عمل نظامين للاستبعاد المؤقت أحدهما يقضي بتطبيق الاستبعاد المؤقت على كل الإنذارات بلا استثناء، بينما يقضي النظام الآخر باللجوء للاستبعاد المؤقت عند منح بطاقة صفراء بسبب سوء السلوك مثل التحايل على الحكم أو الاعتراض بشكل غير لائق أو لمس الكرة باليد بشكل متعمد.