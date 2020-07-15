4 أغسطس.. آخر موعد لتسليم 912 وحدة سكنية فى "جنة" بالشيخ زايد

أعلنت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن تسليم 912 وحدة سكنية فى مشروع "جنة" بالشيخ زايد، وذلك حتى 4 أغسطس المقبل.

وقال مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أن على الفائزين بالوحدات التواصل مع بنك التعمير والإسكان – فرع الشيخ زايد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم الوحدات للفائزين بها.

وأضاف أن الوحدات تقع بالمرحلة الأولى، بمشروع "جنة" للإسكان الفاخر، بالمحور المركزي بمدينة الشيخ زايد.

ويعد مشروع "جنة" مشروعًا سكنيًا متميزًا، يحتوى على برجولات وحمام سباحة، كما توجد مصاعد فى العمارات، وتتميز بالواجهات الرخام، وهو يعد النموذج المتطور من مشروع "دار مصر".