"مدبولي" يستجيب لاستغاثة أب طالب بإجراء عملية لنجله

استجابت لجنة الاستغاثات الطبية لمجلس الوزراء لاستغاثة أحد المواطنين، عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي، من أجل إنقاذ نجله، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتحمل الدولة تكاليف إجراء العملية الجراحية، والمتابعة الدائمة للحالة حتى التماثل للشفاء.

وأوضح الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، أن استغاثة المواطن أحمد سيد عبد الله، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إنقاذ نجله "عبدالله" 13 عامًا، حيث تعرض لحادث سير بالأمس، نتج عنه إصابات بالغة بالعمود الفقري، ويحتاج إلى إجراء عملية لا يقوى والده على تحمل تكاليفها.

وفي استجابة سريعة لرصد الحالات الطبية العاجلة والحرجة، أكد "المصري" أن لجنة الاستغاثات الطبية تواصلت على الفور مع والد المريض، والذي أفاد بأنه جرى حجز ابنه بمستشفى بني سويف العام، وأجريت له الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة له، حيث تبين أنه يعاني من كسر بأحد فقرات العمود الفقري، ولكن لا يمكن إجراء الجراحة حاليًا نظرًا للجروح السطحية العديدة، وقد قرر الطبيب الاستشاري خروج الحالة الآن، وجرى إعطاءه العلاج اللازم مع ضرورة المتابعة بعد شهر من تاريخه لإجراء الجراحة المطلوبة بعد تحسن الحالة.

وأوضح "المصري"، أن اللجنة استجابت على الفور للحالة، تنفيذا لتوجيه رئيس الوزراء بإجراء العملية الجراحية على نفقة الدولة، بعد مرور شهر بناءً على توصيات خطة العلاج، مع استمرار متابعة الحالة حتى التماثل التام للشفاء.

وأكد استمرار عمل اللجنة في رصد وتلقي الاستغاثات للحالات الطبية العاجلة والحرجة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة على مدار الساعة.