"STELLANTIS" الاسم الجديد للمجموعة الناشئة عن اندماج "FCA" و"PSA"

أعلنت كلًا من (Peugeot S.A.) "مجموعة بيجو سيتروي PSA))" وشركة "فيات كرايسلر للسيارات (FCA)"، أن الاسم الجديد للمجموعة الجديدة سيكون "STELLANTIS"، وذلك في خطوة رئيسية باتجاه إتمام عملية الاندماج بنسبة 50:50، وفقاً لما تنص عليه اتفاقية الاندماج المشترك التي تم الإعلان عنها في 18 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة إن الاسم مشتق من الكلمة اللاتينية "STELLO" وتعنى "السطوع مع بالنجوم"، وهو يستمد الوحي من التعاون الوثيق الجديد والطموح بين العلامات التجارية البارزة جداً في عالم السيارات، والثقافات القوية التي تتمتّع بها هذه الشركات، والتي عند اندماجها معاً ستشكّل أحد الروّاد للعصر القادم من قطاع التنقّل، بينما في الوقت ذاته يتم الحفاظ على كل القِيَم الاستثنائية للشركتين والعلامات التجارية التابعة لهما.

وسوف تجمع "STELLANTIS"، ضخامة الشركة الدولية الفعلية مع المستوى الاستثنائي الواسع والعميق من الخبرات والمهارات والموارد القادرة على توفير حلول التنقل المستدام للعقود القادمة.

وكانت عملية انتقاء الاسم الجديد قد بدأت بعد فترة قصيرة من الإعلان عن اتفاقية الاندماج المشترك، حيث انخرط كبار المسؤولين الإداريين من كلا الشركتين معاً في هذه العملية إلى جانب وكالة Publicis Group العالمية المتخصّصة بالاتصالات التسويقية.

وسيتم استخدام اسم "STELLANTIS" حصرياً عند مستوى المجموعة كعلامة تجارية، وستركّز المرحلة التالية من هذه العملية على الكشف عن الشعار الذي سيصبح مع الاسم هوية العلامة التجارية للشركة الجديدة، أما الأسماء والشعارات الخاصّة بالعلامات التجارية المكوّنة لمجموعة "STELLANTIS" فستبقى كما هي بدون تغيير.

كما تمت الإشارة إليه في وقت سابق، من المتوقَّع إنجاز مشروع الاندماج في الفصل الأول من 2021، وذلك بناءً لشروط الإغلاق الاعتيادية، بما في ذلك الموافقة من مساهمي الشركتين خلال الجمعية العامّة غير العادية لكلا الشركتين، واستيفاء قوانين مكافحة الاحتكار وغيرها من المتطلّبات القانونية الأخرى.