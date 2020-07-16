"لماذا لا يطير التمساح".. إصدار جديد للكاتب أحمد قرنى

صدر حديثا عن دار بدائل للنشر والتوزيع قصة "لماذا لا يطير التمساح؟" من تأليف الكاتب أحمد قرنى، ورسوم الفنانة نعمة زيدان، وتصميم الفنانة صابرين مهران.

وتدور القصة حول الصغير مازن الذي يشاهد عصفورًا يقف على فرع شجرة وعندما يراه يحرك جناحيه ويطير يندهش ويتمنى لو يطير مثله ويتسائل "لماذا لا يستطيع الطيران" ثم يأتى دور الجد الذي يحكي له بأسلوبه الجذاب قصة التمساح الصغير الذى كان يرغب في الطيران وحاول مرارًا أن يحقق غايته حتى اهتدى أخيرًا إلى اكتشاف ذاته ومعرفة مزاياها وقبولها.

وأضاف "قرني" لـ "الوطن": في قصة "لماذا لا يطير التمساح" يتعلم الطفل بطريقة سهلة ومشوقة معلومات مهمة عن الكائنات المختلفة وسماتها وعن الجاذبية الأرضية، كما يتعلم فلسفة قبول الذات وتنمية مواهبها وقدراتها.

والكاتب أحمد قرنى له إصدارات عديدة ومتنوعة فى الكتابة والرواية والتأليف للأطفال، وحصل هذا العام على جائزة الشيخ خليفة حاكم دولة الإمارات عن روايته لليافعين بعنوان "رسائل جدى" وسبق أن حصل على جائزة مصطفى عزوز بتونس عن روايته لليافعين " لعبة الطائر العجوز" وحصل على جائزة الشارقة عن ديوانه للأطفال " عصفور وحرف ووطن" الذى صدر بالإمارات وحصل على جائزة الهيئة العربية للمسرح فى مسرح الطفل عن مسرحية " سلسبيل " وطبعت بالشارقة وصدر له من قبل " رواية " آخر سلالة عائلة البحار" الحائزة على جائزة الشارقة فى الابداع العربي وحصلت روايته "جبل الخرافات" على جائزة كتارا العربية وحصلت قصته "شادى فى دنيا الحواديت" الصادرة عن الهيئة العامة للكتاب على جائزة سوزان مبارك فى أدب الطفل