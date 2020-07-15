مقتل مسؤول النقل في داعش.. وإصابة آخر في المقدادية بديالي

أعلنت قوات الحشد الشعبي العراقي، مقتل مسؤول النقل في تنظيم داعش الإرهابي وإصابة أحد عناصر التنظيم في قضاء المقدادية بديالى.

وأوضح الحشد، في بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم، أنه تم قتل مسؤول النقل في تنظيم داعش المدعو "محمود قرداش البياتي" من سكان ناحية المنصورية، وإصابة داعشي آخر في قضاء المقدادية".

وفي سياق متصل، أعلن مصدر أمني عراقي، عن مقتل اثنين من إرهابيي داعش باشتباك مع قوة من الحشد العشائري شمال شرقي بعقوبة، مركز محافظة ديالى، موضحا أن قوة من الحشد العشائري اشتبكت، بكمين أمني، مع مجموعة من عناصر داعش كانت مختبئة في أحد بساتين حوض سنسل شمال المقدادية كما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر داعش الإرهابي.

رفض عراقي لقرار أوروبي حول وضع البلاد في قائمة دول عالية المخاطر في تمويل الإرهاب

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية عن رفض قرار المُفوضية الأوروبية بشأن وضع العراق في قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال المُتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان، نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا":" إن القائم بالأعمال في سفارة العراق في برلين أحمد السعدي طلب من الجانب الألماني في الاجتماع الافتراضي مع وزير الدولة للشؤون الخارجيّة في ألمانيا رفض قرار المفوضية الأوروبية بشأن وضع العراق في قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدانة الاعتداءات العسكرية التركية على السيادة العراقية".

النقل العراقية: رحلة استثنائية إلى بيروت لنقل 157 مسافرا من حاملي الإقامة اللبنانية

وفي سياق آخر، نفذت وزارة النقل العراقية، رحلة استثنائية إلى قطاع بيروت "لبنان" لنقل 157 مسافرا من حاملي الإقامة اللبنانية، على متن إحدى طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية.

وقال مدير عام الشركة المهندس مناف عبدالمنعم، في بيان، اليوم، إن الرحلة نفذت بعد استحصال كافة الموافقات الأصولية من السلطات العراقية واللبنانية لتسهيل إجراءات نقل المسافرين في الموعد المحدد على جدول رحلات الشركة.

وأضاف عبدالمنعم، أن إدارة الشركة ملتزمة بجميع القرارات الحكومية وتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" في تنفيذ هذه الرحلات، التي تتضمن أيضاً تعفير جميع الطائرات قبل وبعد تسيير الرحلات واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الوصول.

وفي سياق آخر، أعلنت الخطوط الجوية العراقية عن تسيير 6 رحلات إلى كل من أربيل ودبي وعمان وبيروت والقاهرة وأنقرة.