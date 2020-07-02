الحشد الشعبي يبدأ عملية أمنية شمال بغداد بحثا عن عناصر داعش

شرع الحشد الشعبي العراقي، اليوم، في عملية أمنية في قضاء الطارمية شمال العاصمة "بغداد"، بحثا عن مطلوبين وعناصر من تنظيم داعش الإرهابي متخفين وسط العوائل.

وأكد إعلام الحشد، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أنّ قوة من اللواء 42 في الحشد الشعبي، ومديرية الأمن، ومديرية مقاتلة الدروع في الحشد الشعبي وبالاشتراك مع قوة من الجيش شرعت في عملية أمنية في قضاء الطارمية شمال بغداد بحثا عن مطلوبين وعناصر من داعش متخفين وسط العوائل.

وأضاف إعلام الحشد، أنّ مديرية الأمن فتشت المنازل بالقضاء ودققت في هويات سكان المنطقة بحثا عن المطلوبين.

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت في وقت سابق، اليوم، أنّ قيادة عمليات بغداد باشرت فجر اليوم بتنفيذ عملية أمنية عسكرية واسعة شمال بغداد وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، وتفتيش هذه المناطق لتعزيز الأمن والاستقرار وإلقاء القبض على المطلوبين وحماية مصالح المواطنين فيها.