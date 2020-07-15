وزير خارجية اليمن: الحوثيون رفضوا مقترحا أمميا لحل قضية صافر

قالت الحكومة اليمنية الشرعية، إن قضية خزان النفط العائم "صافر" لا تزال تشكل تهديداً حقيقياً ينذر بكارثة بيئية وإنسانية في البحر الأحمر لا يحمد عقباها.

وأشار وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، إلى أن قبول دعوة حكومة بلاده بعقد جلسة خاصة في مجلس الأمن الدولي، اليوم، تدل على اهتمام المجتمع الدولي واستشعاره الكبير بمدى خطورة استمرار ابتزاز الحوثيين غير الأخلاقي لهذه القضية البيئية.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية اليمني من نظيره وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بحثا فيه آخر المستجدات في عملية السلام الأممية والتطورات على الساحة اليمنية بما فيها قضية الخزان النفطي العائم "صافر".

وأوضح المسؤول اليمني، أن الحوثيين لم يوافقوا على مقترح أممي لحل ملف الناقلة صافر يشمل تقييم وضع الخزان من أجل تفريغه والتخلص منه واستخدام إيراداته للإسهام في تسديد رواتب موظفي الخدمة المدنية في مختلف المحافظات في البلاد وهو المقترح الذي وافقت عليه الحكومة الشرعية.

وأعرب الحضرمي، عن استغراب الحكومة واستيائها من الإضافات الأخيرة في مبادرة المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث، وقال: إن موافقة الحكومة على مبادرة المبعوث قبل التعديلات الأخيرة لا تزال سارية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الكويتي، حرص بلاده واهتمامها الكبير باليمن ودعمها لأمنه واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه، مجدداً دعم الكويت للحكومة الشرعية وعملية السلام الأممية وتطلعها إلى التوصل إلى حل شامل ومستدام للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمم لاسيما القرار2216.