أسماء أبو اليزيد تبدأ تصوير "30 مارس" مع المخرج أحمد خالد موسى

نشر المخرج أحمد خالد موسي، صورة تجمعه بالفنانة أسماء أبو اليزيد، من كواليس تصوير أحداث فيلمه الجديد "30 مارس"، داخل أحد الاستديوهات بمنطقة مصر الجديدة، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق "موسى" على الصورة قائلاً، "30 مارس".

‎فيلم "30 مارس" بطولة الفنانين أحمد الفيشاوي، ‏ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، بجانب عدد من ضيوف ‏الشرف، ومن تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى.