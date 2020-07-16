"بومبيو": مستعدون للتصدي لمحاولات التدخل الأجنبي في الانتخابات

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، إن بلاده مستعدة للتصدي لمحاولات الدول والجهات الخارجية "التدخل" في الانتخابات والتأثير على نتائجها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأوضح بومبيو، خلال فعالية افتراضية استضافتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "أنا واثق من أن العديد من البلدان ستبذل قصارى جهدها للتأثير على انتخاباتنا فهذا ليس أمرا جديدا".

وأكد الوزير الأمريكي، على القيام "بعمل جيد" على صعيد التصدي "لمحاولات التدخل" في الانتخابات النصفية الأمريكية عام 2018، معبرا عن أمله بالقيام بأمر مماثل في الانتخابات المقبلة.

وأوضح بومبيو، أن وزارتي الأمن الداخلي والخارجية الأمريكيتين عملتا على "التأكد من إدراك نظرائنا الأجانب التكاليف التي سيتم فرضها عليهم إذا ما اختاروا الانخراط في نشاط خبيث فيما يتعلق بانتخاباتنا".

وتابع بومبيو قائلا: "أعتقد أن الشعب الأمريكي يجب أن يطمئن إلى أنه سواء كانت التهديدات تنطوي على التدخل الصيني أو الإيراني أو الروسي أو الكوري الشمالي أو من أي دولة أو حتى من الجهات الفاعلة من غير الدول التي لديها الآن القدرة على محاولة التدخل في انتخاباتنا فإن هذه الجهات تعلم أن هذه الإدارة (الأمريكية) تتحمل مسؤوليتها بجدية للتأكد من أن كل صوت أمريكي سيحتسب بشكل صحيح".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "أنا واثق من أننا سنحقق ذلك بنجاح"