نبيلة عبيد تكشف لـ "الوطن" تفاصيل كتاب "سينما نبيلة عبيد"

أكدت الفنانه نبيلة عبيد، أن كتاب "سينما نبيلة عبيد"، سيتناول أعمالها الفنية فقط، ولم يتطرق لحياتها الشخصية.

وقالت "نبيلة" لـ "الوطن"، "فوجئت باتصال من الكاتب محمود قاسم بلغني أنه يريد أن يؤلف كتابا يضم أعمالي الفنية وعددها أكثر من 86 عملا، ورحبت بالفكرة وسعدت بها جدا وبدأنا التحضير للكتاب وأوشكنا على الانتهاء منه، وسيكون هناك حفل توقيع في حضور الإعلام والصحافة".

وأضافت "الكتاب سيكون عن أعمالي فقط ولم يتطرق لحياتي الشخصية أو كواليس الأعمال بل يضم أفلامي منذ بدايتي بفيلم مفيش تفاهم إلى آخر فيلم قدمته "مفيش غير كده"

واستكملت "سعيدة جدا من ردود افعال الجمهور بعد معرفة موضوع الكتاب فتلقيت اتصالات من جمهوري في عدد من الدول العربيه أثنوا على الفكرة".