نبيلة عبيد ناعية رجاء الجداوي: عاشت بقلب نقي ورحيلها مصاب كبير

نعت الفنانة نبيلة عبيد، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وكتبت نبيلة عبيد، عبر حسابها على إنستجرام: عاشت بين البشر بقلب نقي وروح طبية، لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتابعت: "برحيلك مصابنا كبير، وفقدنا فنانة كبيرة وإنسانة راقية المشاعر، الفنانة القديرة رجاء الجداوي في ذمة الله، اللهم ادخلها جنتك برحمتك الواسعة سبحانك أنت أرحم الراحمين.

واختتمت نبيلة عبيد، كلماتها، موجهة خالص العزاء للأسرة ولمحبيها في كل العالم العربي.

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز 82 عاما، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد أن بقيت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يوما، حتى تدهورت حالتها وتوفيت صباح اليوم.