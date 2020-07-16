واشنطن: القمة مع زعيم كوريا الشمالية مرهونة برغبته بإحراز تقدم حقيقي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الأربعاء، إن رئيس بلاده دونالد ترامب لا يريد عقد قمة جديدة مع زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون" إلا إذا كان هناك "احتمال كاف" بأنها ستؤدي إلى "تقدم حقيقي"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وذكر بومبيو خلال مؤتمر صحفي افتراضي نظمته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن كوريا الشمالية "بعثت إشارات متضاربة لكن الحقيقة هي أن الرئيس ترامب يريد فقط المشاركة في قمة إذا كنا نعتقد أن هناك احتمالا كافيا لإحراز تقدم حقيقي في تحقيق النتائج التي تم تحديدها في قمة سنغافورة".

وأضاف بومبيو، "نعتقد أن نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة سيؤدي في نهاية المطاف الى حل الصراع هناك وهو أمر مهم للغاية".

وأشار بومبيو، إلى أن الولايات المتحدة "تحتاج إلى أن يكون الشريك راغبا (في الحل) وقد اختار الكوريون الشماليون في هذه المرحلة عدم الانخراط بطريقة يمكن أن تؤدي إلى حل محتمل".

وعبر الوزير الأمريكي، عن أمله في أن تنخرط كوريا الشمالية في حوار من أجل "الوصول إلى النتيجة الصحيحة"، مشددا على أن الولايات المتحدة تريد أن يتم نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية "بطريقة يمكن التحقق منها بشكل كامل".

وأكد بومبيو، أن الوقت "قد حان لمعالجة المشكلات الأصعب والحصول على نتائج أفضل ليس من أجل أمن الشعب الأمريكي فحسب ولكن أيضا من أجل شعب كوريا الشمالية".

والتقى الرئيس الأمريكي، زعيم كوريا الشمالية، 3 مرات أولاها خلال قمة سنغافورة 2018 من أجل التوصل إلى حل للسلاح النووي في كوريا الشمالية لكن البلدين لم يحققا حتى الآن تقدما في هذا المجال.