الصحة العالمية: تسجيل 185 ألف إصابة جديدة بكورونا حول العالم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة العالمية، الأربعاء، تسجيل 185 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا حول العالم خلال اليوم الأخير، ليتجاوز إجمالي المصابين الـ 13.1 مليون شخص.

وسجلت منظمة الصحة 185 ألفا و836 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4176 حالة وفاة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 13 مليونا و150 ألفا و645 حالة، وعدد الوفيات 574 ألفا و464 حالة وفقا لقناة روسيا اليوم.

ولا تزال الأمريكتان الشمالية والجنوبية الأكثر انتشارا لفيروس كورونا، حيث وصل إجمالي المصابين إلى 6 ملايين و884 ألفا و151 شخصا، مرتفعا بـ 103 آلاف و723 حالة خلال اليوم الأخير، وارتفع عدد الوفيات هناك بواقع 2244، ليصل إلى 290 ألفا و674 حالة.

وبلغ عدد المصابين في أوروبا مليونين و964 ألفا و46 مصابا وعدد الوفيات 204 آلاف و449 شخصا، وذلك بعد تسجيل 17942 إصابة و492 وفاة جديدة.

وفي المركز الثالث منطقة شرقي البحر المتوسط، حيث تم تسجيل 14781 إصابة و543 وفاة جديد، ليصل عددها الإجمالي إلى مليون و317 ألفا و78 إصابة و32294 وفاة.

وبالنسبة للدول، سجلت أكبر حصيلة للإصابات في الولايات المتحدة (3 ملايين و344 ألفا و783)، وتليها البرازيل (مليون و884 ألفا و967 إصابة)، والهند (936 ألفا و181) وروسيا (746 ألفا و369) وبيرو (330 ألفا و123) وتشيلي (319 ألفا و493) والمكسيك (304 آلاف و435) وجنوب إفريقيا (298 ألفا و292) وبريطانيا (291 ألفا و377) وإيران (262 ألفا و173).