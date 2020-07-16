السبكي عن عرض "صاحب المقام" عبر منصة عربية قبل السينما: محدش عملها

أكد المنتج أحمد السبكي، أن هناك احتمالية لعرض فيلمه الجديد "صاحب المقام" للمخرج محمد العدل، وبطولة النجمة يسرا، في دور العرض السينمائي، وذلك بعد عرضه حصرياً على منصة "شاهد VIP" ابتداءاً من 30 يوليو الجاري.

وقال "السبكي"، لـ "الوطن"، إن "صاحب المقام" سُيعرض لمدة 3 أشهر علي "شاهد VIP"، وبعدها من الممكن أن يعرضه بدور العرض السينمائي، ولكنه لم يحسم هذه المسألة إلى الآن، بحسب قوله.

وأشار منتج الفيلم إلى أن عرض فيلمه عبر منصة إلكترونية أولا خطوة جديدة من نوعها، مضيفاً: "أحنا بنعمل اللي محدش يعمله، وبعدين الناس تمشي ورانا أو متمشيش، فهم أحرار".

ويشارك في بطولة الفيلم آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمود عبدالمغني، إبراهيم نصر وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف إبراهيم عيسي.