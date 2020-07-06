أحمد السبكي ناعيا رجاء الجداوي: عمرها ما اتفقت على أجر في أي عمل

نعى المنتج أحمد السبكي، الفنانة القديرة رجاء الجداوي، والتي وافتها المنية فجر أمس الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قائلًا: "مدام رجاء الله يرحمها ويصبر أهلها اشتغلت معايا 25 فيلم، آخر فيلم هي عملته اسمه توأم روحي، لسه في دور العرض".

وأضاف "السبكي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر": "كانت بطلة كويسة جدا، عمرها في حياتها ما اشتغلت مع حد واتفقت معاها على أجر، هي في حتة أحسن بكتير من هنا، بس كانت ست محترمة وهايلة وفيها كل الصفات الكويسة، ربنا يرحمها ويصبر بنتها ويجعل مثواها الجنة".

فيما بكى الإعلامي عمرو أديب، قائلًا :" الواحد عاوز يبقى عامل زي الأطفال ويتمرمغ في الأرض".