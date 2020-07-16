أبوسعدة عن "التنمر": كان هناك قصور تشريعي في مواجهة الظاهرة

تحدث حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن قانون التنمر والذي وافق عليه مجلس الوزراء.

واعتبر "أبوسعدة" خلال لقائه عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، استجابة الحكومة للحملة ضد التنمر والتي قادتها الأمم المتحدة للفت نظر المجتمعات لخطورة ظاهرة التنمر، مشيرًا إلى أن مصر بدأت التركيز عليها ضاربًا المثل بحادث الطالب السوداني التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتنمر وأن النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة، وكرمه الرئيس السيسي وقتها وجلس بجواره في منتدى شباب العالم.

وأكد أبوسعدة على وجود قصور تشريعي في السابق، لافتًا إلى أنه لم تكن هناك مادة لتوصيف جريمة التنمر وعقوبتها.

وأشار أن القاضي له سلطة أن ينظر لكل واقعة وتأثيرها وجسامتها في نفسية الضحية ويقرر العقاب المناسب وأن المشروع وضع عقوبات متعددة لهذا الأمر.