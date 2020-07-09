اليوم .. "التنمر" موضوع أولى ندوات "الأعلى للثقافة" بعد جائحة كورونا
كتب:
إلهام زيدان
09:55 ص | الخميس 09 يوليو 2020
ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي؛ أول أنشطته الثقافية، بعد جائحة كورونا، ندوة تحت عنوان: ( التنمر.. هل اصبح ظاهرة اجتماعية)، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس الموافق 9 يوليو الجاري.
ويدير الندوة الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ويشارك بها عدد من المتخصصين في مجالات علم النفس والاجتماع والتربية والثقافة الشعبية؛ من بينهم: الدكتور أحمد مجدي حجازي استاذ علم الاجتماع السياسي وعضو المجلس الأعلى للثقافة: متحدثا حول: (حين يتحول التنمر الي ثقافة تتلاعب باخلاقيات البشر)، والدكتورة منى الحديدي أستاذ علم الاجتماع وعضو لجنة الشباب بالمجلس؛ وتتحدث حول ( الفهم السيسيولجي للتنمر)، والدكتور أيمن عامر أستاذ علم النفس وعضو لجنة علم النفس والتربية بالمجلس ويتحدث (حول التنمر من منظور نفسي)، والدكتورة نهلة إمام: أستاذة العادات الشعبية بأكاديمية الفنون؛ وعضو لجنة التراث الثقافي بالمجلس: وتتحدث حول (الثقافة الشعبية والتنمر).
تعقد الندوة بقاعة المجلس ضمن الإجراءات الاحترازية المقررة وبحضور 20 فرد فقط من الضيوف.