اليوم .. "التنمر" موضوع أولى ندوات "الأعلى للثقافة" بعد جائحة كورونا

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي؛ أول أنشطته الثقافية، بعد جائحة كورونا، ندوة تحت عنوان: ( التنمر.. هل اصبح ظاهرة اجتماعية)، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس الموافق 9 يوليو الجاري.

ويدير الندوة الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ويشارك بها عدد من المتخصصين في مجالات علم النفس والاجتماع والتربية والثقافة الشعبية؛ من بينهم: الدكتور أحمد مجدي حجازي استاذ علم الاجتماع السياسي وعضو المجلس الأعلى للثقافة: متحدثا حول: (حين يتحول التنمر الي ثقافة تتلاعب باخلاقيات البشر)، والدكتورة منى الحديدي أستاذ علم الاجتماع وعضو لجنة الشباب بالمجلس؛ وتتحدث حول ( الفهم السيسيولجي للتنمر)، والدكتور أيمن عامر أستاذ علم النفس وعضو لجنة علم النفس والتربية بالمجلس ويتحدث (حول التنمر من منظور نفسي)، والدكتورة نهلة إمام: أستاذة العادات الشعبية بأكاديمية الفنون؛ وعضو لجنة التراث الثقافي بالمجلس: وتتحدث حول (الثقافة الشعبية والتنمر).

تعقد الندوة بقاعة المجلس ضمن الإجراءات الاحترازية المقررة وبحضور 20 فرد فقط من الضيوف.