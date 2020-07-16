العدل تمنح بعض العاملين بـ"مديريات الإسكان" صفة مأموري الضبط القضائي

أصدر المستشار عمر مروان، القرار رقم 3586 لسنة 2020، بتخويل بعض العاملين بأجهزة المدن ومديريات الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، صفة مأموري الضبط القضائي.

ونص القرار على أن يخول العاملون بأجهزة المدن ومديريات الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بصفتهم الوظيفية، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار.