 أجهزة 7 مدن جديدة تناقش طرق التخلص الآمن من المخلفات الصلبة للحفاظ على البيئة

صرح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بأنه تم عقد اجتماعٍ بحضور عددٍ من مسئولي إدارات شئون البيئة بأجهزة 7 مدن جديدة بقطاع غرب بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمناقشة أفضل الطرق للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها للحفاظ على البيئة بتلك المدن.

وأشار المهندس عبدالمطلب ممدوح، إلى أن الاجتماع تناول كيفية تطوير منظومة جمع ونقل المخلفات الصلبة وتكنولوجيا إعادة التدوير وإنتاج الطاقة الحيوية والبديلة، كما تم مناقشة الدراسة المقدمة من المكتب الاستشاري (انترانس كونسلتنج) للاستشارات البيئية والنقل، ووضع جداول زمنية لتنفيذ تلك المنظومة، مضيفاً أنه تم عقد الاجتماع بحضور مدير عام إدارة شئون البيئة برئاسة الهيئة، وممثلى إدارات شئون البيئة بأجهزة مدن( 6 أكتوبر - الشيخ زايد - برج العرب – السادات – النوبارية - القرى السياحية - حماية أملاك الهيئة).