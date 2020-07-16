وزير التجارة تصدر قرارا بتعديلات لائحة الرقابة على الصادرات

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، القرار رقم 741 لسنة 2020، بتعديل المادة "70" من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 486 لسنة 2020 والمنشور بالوقائع المصرية في 29 مارس 2020، لتكون على النحو التالي:

يضع رئيس الهيئة، لائحة تتضمن جميع أنواع المخالفات والجزاءات المقررة وإجراءات التحقيق للموظفين بالهيئة، ويكون اختصاص التصرف في التحقيق لرئيس الهيئة، وذلك بحفظ التحقيق.

للمحكمة التأديبية توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وتكون الجهة المنتدب إليها الموظف هي الجهة المختصة بالتحقيق معه وتأديبه عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة.

يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو طبقا لما يقر لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في هذا الشأن أيهما أفضل.

إيقاف تفعيل نص المادة "117" من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لحين الانتهاء من إنشاء صندوق رعاية الموظفين وإصدار لائحته التنفيذية طبقا للإجراءات القانونية.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار.