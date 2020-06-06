"التجارة والصناعة": ضخ 8 ملايين كمامة بالأسواق بعد التأكد من سلامتها

قال أشرف عفيفي، رئيس هيئة المواصفات والجودة بوزارة التجارة والصناعة، إنه سيتم ضخ 8 ملايين كمامة في الأسواق المصرية، وذلك بعد التأكد من سلامتها وأمانها، كونها الشيء الذي سيعتمد عليه المواطن بشكل كلي.

وأضاف "عفيفي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، أن ارتداء الكمامة خلال الفترة المقبلة، أصبح أسلوب حياة مع استخدام وسائل التباعد الاجتماعي، وكل الدراسات تتحدث بأنه مع إلزام 80% من المواطنين بارتداء الكمامات، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، تستطيع الدولة القضاء على الفيروس، موضحا أنه يتم إخضاع كل الكمامات لـ6 اختبارات قبل طرحها على المواطنين في الأسواق.

ولفت إلى أنه لتعقيم الكمامات، يجب غسلها عبر الماء والصابون لمدة من 5 لـ10 دقائق، ومن ثم يتم تجفيفها في الشمس مع الكي بعد ذلك، مشيرا إلى أن استخدام الكمامة القماش ليس لها مواصفات عالمية متفق عليها: "أحنا بنخاف على ولادنا، ومش عايزين نقول معلومة مش متأكدين منها".

وتابع: "المصابون بكورونا لا يصلح معهم ارتداء الكمامات القماش، ويجب عليهم ارتداء الكمامات الطبية".